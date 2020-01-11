"الدفاع العماني" يدعو لتحديد خليفة السلطان قابوس

أعلن مجلس الدفاع العماني في جلسة مفتوحة، فجر السبت، دعوته لمجلس العائلة المالكة لتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ومن المعروف أن السلطان قابوس بن سعيد لم يعلن قبل وفاته عن خليفته في الحكم، إلا أن هناك حديثا عن وصية سرية سجل فيها السلطان اسم من سيخلفه قبل رحيله.

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في التفاصيل، أورد الدستور الذي أقر في العام 1996، أنه يجب على السلطان تسمية خليفته من سلالة البوسعيد في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة.

وبحسب الدستور، فإنه في حال فشل مجلس العائلة في الاتفاق على خليفة للسلطان خلال مهلة 3 أيام بعد الفراغ في السلطة، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن الدفاع تأكيد خيار السلطان بمشاركة رؤساء مجالس الدولة والشورى والمحكمة العليا.

أسماء لخلافة السلطان

كما يتم تداول 3 أو 4 أسماء لخلافة السلطان وهم ابن عم السلطان قابوس نائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق (65 عاماً) المسؤول عن الشؤون الدولية، وأخواه غير الشقيقين هيثم (65 عاماً) ويشغل منصب وزير الثقافة، وشهاب (63 عاماً) وهو مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية السلطانية.

والشاب تيمور نجل أسعد بن طارق تم تداول اسمه أيضاً، وهو شخصية مقربة من السلطان قابوس ويحظى باهتمام لافت في السلسلة التراتبية للأسرة الحاكمة، ويتولّى حالياً منصب رئيس مجلس البحث العلمي.

وكان البلاط السلطاني في عُمان قد نعى فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.

وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمي للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.