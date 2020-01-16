ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء كندا ضرورة خفض التوتر

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل احتواء تداعياتها، وضرورة خفض التوتر وتجنب التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم فيها، مؤكدين على أهمية اتباع الحلول والوسائل الدبلوماسية ولغة الحوار لمعالجة قضايا المنطقة ومستجداتها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

إلى ذلك قدم الشيخ محمد بن زايد تعازيه ومواساته لرئيس وزراء كندا في الضحايا من مواطني بلاده الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعرب ترودو عن شكره وتقديره للمشاعر التي أبداها ولي عهد أبوظبي تجاه ضحايا الطائرة.