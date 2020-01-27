"أبناء الدوحة".. انتهاكات قطر بحق مواطنيها على شاشة العربية

تعرض قناة "العربية"، الاثنين، وثائقي "أبناء الدوحة" الجديد، حيث يستعرض كيف نقض أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وعده وانقلب على أبيه أمير قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثاني، بل انقلب على الشعب القطري كله.

الوثائقي يكشف تفاصيل وخبايا الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة القطرية بحق مواطنيها من "قبيلة الغفران".

وثائقي "أبناء الدوحة" يعرض اليوم على الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية (4 مساء بتوقيت غرينتش).