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الإمارات: إنقاذ طاقم ناقلة نفط بعد نشوب حريق

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد وعشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوكالة أن فرق الموانئ والبحث والإنقاذ في الإمارات عملت على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

كلمات دالّة

#الإمارات, #الخليج
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