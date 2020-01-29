الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا.. وهذه التفاصيل

أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وفي التفاصيل، أوضحت أن المصابين 4 أفراد من عائلة واحدة قادمة من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

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كما أكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

حوالي 6000 إصابة في الصين

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا "2019- إن كو في" بلغ 5974 بحسب ما أعلنت السلطات الصينية الأربعاء، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 132.

ويتنقل فيروس كورونا المستجدّ، الذي إلى عائلة الفيروسات التاجية، والذي ظهر في ووهان، وسط الصين على غرار "السارس" بين البشر ويؤدّي إلى مشاكل خطيرة في الجهاز التنفّسي.

كما تصل فترة حضانة هذا الفيروس الذي وصفه بعض الخبراء الصحيين بالمخادع، إلى أسبوعين، ويمكن أن تنتقل العدوى خلال تلك الفترة، أي حتى قبل ظهور الأعراض، وهو الأمر الذي يختلف كثيراً عن السارس مثلاً، بحسب ما أوضح ما شياوي، رئيس لجنة الصحّة الوطنيّة في الصين قبل أيام.