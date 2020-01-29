الإمارات: خطة ترمب نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات

قال يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات في واشنطن، في بيان الثلاثاء، إن دولة الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي، وذلك حسبما قالت سفارة دولة الإمارات بواشنطن على حسابها في "تويتر".

وأعلن العتيبي أيضاً تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبرت الإمارات أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدةً ترحيبها بهذه "المبادرة الجادة".

وكان ترمب قد أعلن الثلاثاء عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حلّ "بدولتين".

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن خطة السلام الأميركية تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية... نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبو ديس العرب و العالم

وبدورها، دعت مصر إلى مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية أميركية، للتباحث حول خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب للسلام.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "مصر تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وذكرت أن "مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأميركية من منطلق أهمية التوصل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها".

ودعت مصر الطرفيّن المعنييّن بـ"الدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".