البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للصين بسبب "كورونا"

دعت البحرين مواطنيها، الجمعة، إلى عدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى وتفادي الدول التي ظهر بها الفيروس.

نظرًا لانتشار فيروس #كورونا .. وزارة الخارجية تدعو جميع المواطنين لعدم السفر إلى #الصين إلا للضرورة القصوى pic.twitter.com/oQJSbM4Fyi — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) January 31, 2020

وقالت الخارجية البحرينية على "تويتر": "نظرا لانتشار فيروس كورونا.. وزارة الخارجية تدعو جميع المواطنين لعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى."

وأضاف البيان أن الوزارة تنصح مواطنيها "بتفادي الدول التي انتشر فيها الفيروس وذلك حفاظاً على سلامتهم وضرورة اتباع النصائح والإرشادات".

ومع تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره في عدد كبير من البلدان حول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة الطوارئ الدولية"، تبقى عملية السفر والتنقل بين البلدان هي التحدي الكبير الذي يواجه البشر في كل مكان، وبالأخص، من ينوي السفر إلى الصين، لضرورة العمل أو الدراسة، خاصة في ظل إلغاء الكثير من شركات الطيران رحلاتها من وإلى الأراضي الصينية، حيث تقع بؤرة الفيروس القاتل في مدينة ووهان.

يُذكر أن معظم الدول حول العالم قد أصدرت تحذير سفر لمواطنيها إلى الصين، فيما أحصت الصين نحو 9700 حالة مؤكدة وبلغ عدد الوفيات 213 حتى الآن، بينهم 43 حالة وفاة جديدة. كانت الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان، مركز التفشي. ولم يتم الإبلاغ عن وفيات خارج الصين حتى الآن.

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ووضعت الصين أكثر من 50 مليون شخص في المنطقة تحت حجر صحي ظاهري، في حين قلصت الدول الأجنبية بشدة من السفر إلى البلاد وفرضت الحجر الصحي على أولئك الذين مروا مؤخرا عبر ووهان.

ويُعتقد أن للفيروس فترة حضانة مدتها أسبوعان، يمكن خلالها للمصابين نقل المرض حتى لو لم تظهر عليهم أية أعراض مثل الحمى والسعال.