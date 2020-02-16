الإمارات.. مصاب جديد بفيروس كورونا حالته مستقرة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في الإمارات، اليوم الأحد، تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم " COVID19" من الجنسية الصينية عمره 37 سنة، وحالته الصحية مستقرة وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

بذلك، يرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات، 9 حالات والتي تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا في حين لا يزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية والمتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

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وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

ونصحت وزارة الصحة الإماراتية الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات مؤكدة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.