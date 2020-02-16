سلطنة عمان: خطر اندلاع مواجهة بمضيق هرمز كبير

اعتبرت سلطنة عمان أن خطر اندلاع مواجهة في مضيق هرمز أكبر من أي مكان آخر في الخليج. وقال الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز أكبر، مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج.

كما أضاف في وقت متأخر من مساء السبت خلال مؤتمر ميونخ للأمن "هناك الكثير من السفن الحربية في منطقة هرمز، ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث".

إلى ذلك، اعتبر أن هذا التواجد الكبير للسفن الحربية يجعل المنطقة نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة.

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يذكر أنه يمر بالممر المائي الواقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومتراً، نحو 30% من جميع شحنات النفط الخام وغيره من المشتقات النفطية السائلة التي يتم الإتجار بها بحراً.

تهديدات إيرانية

وكانت طهران قد هددت مراراً في أوقات سابقة بإغلاق المضيق، إن لم تستطع تصدير نفطها، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتهديد الملاحة الدولية في تلك المنطقة.

كما هددت طهران مؤخراً بأعمال انتقامية رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة أميركية بطائرة مسيرة، إلا أن محللين في المنطقة قالوا إن ذلك لن يشمل تدخلاً في المضيق على الأرجح.

مهام دولية حماية للمضيق

يذكر أن واشنطن، التي قررت في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وعاودت فرض عقوبات عليها، تقود مهمة بحرية لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن تشمل بريطانيا.

كما تقود فرنسا مهمة أوروبية منفصلة، بدورها أرسلت اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين أيضاً قطعاً بحرية إلى المنطقة.