شاهد.. عراك بين نواب مجلس الأمة الكويتي

بعد مشادات كلامية بين نواب من مجلس الأمة في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، وصلت حد العراك بالأيدي، وافق المجلس على فصل مقترحات العفو الشامل، والتصويت على كل مقترح على حدة بأغلبية 42 صوتا.

في التفاصيل، أعلن رئيس مجلس الأمة في الكويت مرزوق الغانم، رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، بعدما اشتبك النواب الأربعة محمد المطير وخليل أبل وخالد العتيبي وصلاح خورشيد إثر احتدام النقاش.

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وبعد التصويت، رفض مجلس الأمة المقترحات جميعها، كما رفض العفو الشامل في قضية "مقتحمي المجلس"، و"خلية العبدلي"، و"عبد الحميد دشتي" و"قضايا الرأي العام".

وكان مجلس الأمة قد وافق في وقت سابق الثلاثاء، في المداولة الأولى على تعديل قانون الاستبدال، وتخفيض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن، عاقدا جلسته من أجل النظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة، منها العفو الشامل، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.