مغردون: فيلم "أجندة الفوضى" يكشف حقيقة طارق السويدان

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي ردود فعلٍ واسعة إلى جانب هجوم إخواني بعد بث فيلم "أجندة الفوضى" الذي عرضته قناة العربية وكشفت تسجيلات حصرية على لسان القيادي في التنظيم الدولي للإخوان طارق السويدان تحريضه على إثارة الفوضى داخل دول الخليج ومصر خلال اجتماعه بأعضاء الحركة الإسلامية في الخرطوم عام 2014.

ونشر القيادي في تنظيم الإخوان بعد ساعات من عرض الفيلم تدوينةً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "سوف تعرفون حقيقتي عندما تتأملون في حقيقة أعدائي" على حدِ وصفه.

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وبدوره أظهر ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المدعوم قطرياً تأييده لطارق السويدان بعد بث قناة العربية للتسجيلات. مطالبا طارق السويدان بعدم التراجع عن مواقفه أو اليأس وفقا لما أورد عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر.

وأدرجت الدول الأربع "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي على قوائم الإرهاب في نوفمبر عام 2017.

ودخلت كذلك وسائل إعلام مدعومة من قطر وإيران على خط التعاطف مع موقف السويدان حيث نشر موقع قناة العالم الإيرانية تقريرا يزعم أنَّ فيلم قناة العربية هاجم أعضاء مجلس الأمة الكويتي.. مروجا إلى أنَّ الفيلم تضمن مقاطع مجتزأة.

موقع الخليج أون لاين الذي يصدر من العاصمة البريطانية لندن وتموله الحكومة القطرية ذهب إلى أن قناة العربية تتدخل في شؤون الكويت وتحرض على الإسلاميين، متجاهلة الإشارة لتسجيلات السويدان التي أوردها "أجندة الفوضى".

وعبر حساب السويدان على موقع التويتر ذهب بعض المتابعين لمن يصف نفسه بمدربٍ للتنمية البشرية بنشر مقاطع من الفيلم الذي بثته قناة العربية، مطالبينه بالرد على تصريحاته التي تدعو للفتنة، فيما انتشرت التحذيرات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الأفكار التي يروجها طارق السويدان. ‪ ‬

‪وكان وثائقي (أجندة الفوضى) قد استعرض عدداً من التسجيلات الحصرية لطارق السويدان تحدث فيها عن دعم حكومة قطر للتنظيم الدولي للإخوان حتى وإن قاموا بنفي ذلك جراء الضغوط عليهم.

‪وقال طارق السويدان في تسجيل حصري ‬ بأنه لا يرى تغييرا جذريا في مستقبل الخليج العربي إلا أن يحدث صراع داخل الأسر الحاكمة نفسها.

وتضمن الوثائقي أيضاً حديث السويدان عن تدريبه لأكثر من ٧٠ ألف شاب حيث يسعى التنظيم الدولي الإخوان‬ لتجنيد الشباب في عدد من الدول وعرضت مشاهد حصرية للإخواني الكويتي طارق السويدان أثناء حديثه‬عن الطلاب المبتعثين السعوديين.

وكشف الوثائقي أحد الاجتماعات السرية التي عقدت في الخرطوم والذي تضمن شرحاً لكيفية تحرك إخوان الكويت داخل مؤسسات الدولة وعن تجنيد النساء في ‫الإخوان‬ لأول مرة بدول الخليج وعن دور زوجة طارق السويدان في ذلك.