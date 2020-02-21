الجوية الكويتية تعلق جميع رحلاتها إلى إيران بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الخميس، على تويتر أنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران في وقت سابق الخميس.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن ايرانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس الأربعاء توفيا بمشكلات في الجهاز التنفسي مضيفة أنها اكتشفت ثلاث حالات أخرى الخميس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في إيران إلى خمسة.

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والخميس، نقلت قناة "بي بي سي" الفارسية، عن مصادر مطلعة وضع 25 شخصاً مشتبهين بالإصابة بفيروس كورونا في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.

وأفادت العديد من الصيدليات في قم بنفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أكدت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل، وفقاً لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا".

وذكرت الوكالة أنه عقب إعلان وزارة الصحة عن وفاة شخصين بفيروس كورونا في قم عقدت السلطات اجتماعات مختلفة مع مسؤولي المدينة، لتبني التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس.