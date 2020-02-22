الإمارات: زائر إيراني وزوجته ثبتت إصابتهما بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد "المعروف باسم" COVID19" وهما زائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاماً حالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة، وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاماً.

كما أكدت الوزارة في هذا الشأن، السبت، أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضماناً لسلامة المجتمع، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وحسب الدراسات المتوفرة حتى الآن والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80% من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء ونسبة الوفاة بفيروس كورونا لا تتجاوز 0.2%، لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر أو إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مسبقاً.

13 حالة

إلى ذلك أوضحت الوزارة أنه "بهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة تم شفاء 3 حالات، منها أعلن عنها سابقاً".

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

اتباع الإجراءات الوقائية

كما نصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مشددة على أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.