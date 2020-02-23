كورونا يحاصر إيران.. تركيا وباكستان تغلقان الحدود والكويت تحظر سفناً

أعلنت باكستان أنها ستغلق حدودها مع إيران خوفاً من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الصحة التركي، الأحد، إغلاق الحدود البرية مع إيران مؤقتاً بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الجمهورية الإسلامية، نقلا عن تلفزيون "تي.آر.تي" عربي على "تويتر".

وإلى ذلك، أكدت وكالة الأنباء الكويتية، نقلاً عن مؤسسة الموانئ الكويتية، حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها بموانئ الشعيب والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر بسبب كورونا.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للمؤسسة يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح، أن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا للبلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا".

وقالت في بيان صحافي، الجمعة، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.