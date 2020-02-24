الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران وتايلاند بسبب كورونا

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم إنه "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.. كما يرجى من المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي".