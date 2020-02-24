الكويت: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5

أعلنت الكويت، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 حالات.

وقررت الكويت، الاثنين، إيقاف كل الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب فيروس كورونا، وألغت النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب الفيروس، كما تم تشكيل فريق برئاسة وزير الصحة للحد من انتشار كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، الاثنين، إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية.

وبعيد ذلك أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمةِ دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرا إلى الوضع الحالي.

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كما دعت وزارة الخارجية الكويتية على تويتر مواطنيها المتواجدين حاليا في الدول التي سجلت حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إلى مغادرة تلك الدول "فورا" حفاظا على سلامتهم. وجددت مناشدتها للكويتيين بعدم السفر إلى الدول التي سجلت إصابات مؤكدة بالفيروس.

وسجلت الكويت إصابة ثلاثة أشخاص بالفيروس كانوا بين 700 تم إجلاؤهم يوم السبت من مدينة مشهد الإيرانية، في حين سجل العراق أول حالة إصابة لطالب إيراني الاثنين.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أنه لن يتهاون باتخاذ بأي إجراء لحماية البلاد من كورونا، داعيا لتفهم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة الفيروس.

وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال اتحاد كرة القدم الكويتي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من يوم الاثنين، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، من أجل المصلحة العامة.

من جهته، صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، بأن العالم يجب أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ويستعد لـ "وباء عالمي محتمل".

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي حتمل".