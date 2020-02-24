الكويت توقف كل الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا

قررت الكويت الاثنين إيقاف كل الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب فيروس كورونا، وألغت النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب الفيروس، كما تم تشكيل فريق برئاسة وزير الصحة للحد من انتشار كورونا.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أنه لن يتهاون باتخاذ بأي إجراء لحماية البلاد من كورونا، داعيا لتفهم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة الفيروس.

وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين وذلك بسبب فيروس كورونا.

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وقال اتحاد كرة القدم الكويتي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من يوم الاثنين، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، من أجل المصلحة العامة.

من جهته صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، بأن العالم يجب أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ويستعد لـ "وباء عالمي محتمل".

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي حتمل".