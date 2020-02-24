الكويت.. 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران

أكدت وزارة الصحة الكويتية أنها لم تستثنِ أحداً ممن وصلوا، اليوم الاثنين، من إيران من دخول الحجر الصحي الإجباري.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت وزارة التربية عن اجراءات احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

وجاءت الدعوة بعد أن نقلت الوكالة عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.وأضافت الوكالة أن الحالات الثلاث، وهي الأولى في الكويت، كانوا بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد في شمال شرق إيران الأسبوع الماضي. وأضافت أنّ الفحوصات الأولية "كشفت أن الحالات الثلاث تحمل نتائج مؤكدة".

وقالت الوزراة في بيان صحفي إن "المواطن الكويتي يبلغ من العمر 53 عاما أما السعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وإن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لشخص من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وإن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية".

وأضافت إن " تم القيام بمسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا COVID19".

موضوع يهمك أفادت وكالة الأنباء البحرينية، الاثنين، برصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين.وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة... رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين الخليج العربي

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت قبل يومين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا".

وقف رحلات جوية لإيران

وقالت في بيان صحافي، الجمعة، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أشارت إلى أنه سيخضع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي، مضيفة أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران نظرا إلى الوضع الحالي.

هذا وناشد الطيران المدني المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس كورونا المستجد.