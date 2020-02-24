قطر تخضع القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان اليوم الاثنين، إن قطر ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الخطوط الجوية القطرية علقت رحلاتها إلى الصين، بدءا من 3 شباط/فبراير الحالي وحتى إشعار آخر. وقالت في بيان، إن القرار جاء نتيجة التحديات التشغيلية الكبيرة التي تزامنت مع فرض قيود على دخول كافة المسافرين الذين زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية من قبل العديد من الدول، وذلك على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في الصين.