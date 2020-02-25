كورونا.. 9 حالات في الكويت كلها قادمة من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء الثلاثاء، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة كويتية قادمة من إيران. وبهذه الحالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات في الكويت إلى تسعة، كما أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان.

وفي وقت سابق، أكدت الكويت أن كل حالات الإصابة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إنها تأكدت من إصابة 3 مواطنين بالفيروس دفعة واحدة ممن كانوا قادمين من إيران، وتحت الحجر الصحي الإجباري.

وذكرت الوزارة أن الحالات الثلاث الأخيرة جميعاً بصحة جيدة، حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي، عبر مطار البحرين الدولي، حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التي أكدت إصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة 17 حالة.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، أوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

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كما أوضحت الوزارة بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة، حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس كورونا والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وفي إجراء احترازي، علقت البحرين الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين.

وفي نفس السياق، أفاد مركز الأخبار التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمانية على "تويتر" بأن وزارة الصحة أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا مرتبطتين بالسفر إلى إيران.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في السلطنة يبلغ 4 حالات، وجميعها مستقرة.