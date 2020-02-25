فيروس كورونا.. ظهور حالات إصابة جديدة بالكويت والبحرين

أعلنت الكويت، الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8، جميعهم قادمون من إيران، فيما أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا قادمة من إيران أيضاً.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 3 مواطنين كويتيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن، بحسب ما نقلن وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الثلاثة إصابات جديدة كانت من القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، وأضافت أنهم جميعاً بصحة جيدة، حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا.