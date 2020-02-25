كورونا.. 6 إصابات جديدة في البحرين وتعليق الدراسة

أعلنت البحرين، الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 23 حالة.

وقررت السلطات البحرينية تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بسبب المخاوف من الفيروس، وذلك بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي عهد البحرين.

موضوع يهمك أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية... اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين في الدريهمي اليمن

هذا وأعلن مسؤولون إيرانيون، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 15، بحسب وسائل إعلام رسمية، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى الآن 95 مصاباً، بحسب ما صرحت به وزارة الصحة الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن طهران أخفت تفاصيل بشأن تفشي فيروس كورونا، معرباً عن قلقه "من احتمال إخفاء إيران تفاصيل حيوية" بشأن الوباء.