إصابات كورونا ترتفع عربياً.. 52 حالة في البحرين والكويت

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 26 شخصاً، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء.

وفي خطوة تهدف إلى منع تفشي الفيروس في البلاد، وتزايد الإصابات، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر خليل المؤيد، صدور تعميم إلزامي لجميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، التي تزايدت فيها أعداد الإصابات مؤخراً.

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وأوضح المسؤول البحريني أن الإجراء يأتي في إطار الجهود الوطنية المشتركة لكافة الجهات الحكومية لمكافحة كورونا والحد من انتشاره.

26 إصابة في الكويت وحظر للسفن

أما في الكويت، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26، إثر تسجيل إصابات جديدة.

إلى ذلك، أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر نقلا عن رئيس مركز التواصل والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إنه عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارا من 1 مارس 2020 ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إن "الحالات الجدیدة ھي لمواطنین مرتبطین بالسفر إلى إیران"، موضحة أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19)".

كما أھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

منع السفن الأجنبية

إلى ذلك، أظهرت مذكرة اطلعت عليها وكالة رويترز، الأربعاء، أن الكويت منعت السفن الأجنبية، ما عدا تلك التي تنقل نفطاً، من المغادرة إلى أو القدوم من عدة دول، وذلك بهدف منع انتشار الفيروس.

وفرضت المذكرة الصادرة بتاريخ 25 فبراير، حظراً على السفن القادمة من أو المتجهة إلى كوريا الجنوبية أو إيطاليا أو تايلاند أو سنغافورة أو اليابان أو الصين أو هونغ كونغ أو العراق.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى عدد من البلدان التي سجلت إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، أن هيئة الطيران المدني أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بناء على تعليمات وزارة الصحة.

والاثنين، أوقفت الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وإيطاليا والعراق، بسبب مخاوف من تفشي الفيروس .

يذكر أن أولى الإصابات التي سجلت في البلاد كانت بين 700 تم إجلاؤهم يوم السبت من مدينة مشهد الإيرانية.