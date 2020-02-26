بسبب كورونا.. الكويت تحرم سفن بلدان مصابة من موانئها

يبدو أن الكويت تتجه إلى حظر السفن القادمة من بلدان مصابة بفيروس كورونا من التوقف في موانئها. فقد أظهرت مذكرة اطلعت عليها وكالة رويترز، الأربعاء، أن الكويت منعت السفن الأجنبية، ما عدا تلك التي تنقل نفطا، من المغادرة إلى أو القدوم من عدة دول، وذلك بهدف منع انتشار الفيروس.

وفرضت المذكرة الصادرة بتاريخ 25 فبراير، حظرا على السفن القادمة من أو المتجهة إلى كوريا الجنوبية أو إيطاليا أو تايلاند أو سنغافورة أو اليابان أو الصين أو هونغ كونغ أو العراق.

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يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، الأربعاء، رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، مرتبطتين "بالسفر إلى إيران".

كما جاء في بيان لوزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالكويت بلغ 11 مصابا حتى الآن.

تعليق رحلات جوية

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى عدد من البلدان التي سجلت إصابات بكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، أن هيئة الطيران المدني أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب كورونا.

يذكر أن أولى الإصابات التي سجلت في البلاد كانت بين 700 تم إجلاؤهم يوم السبت من مدينة مشهد الإيرانية.