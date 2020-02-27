الإمارات.. وقف خدمات العبارات مع إيران بسبب كورونا

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران بسبب كورونا حتى إشعار آخر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الإمارات تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ 72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت في بيان: "تعلن... لبنان يسجل ثالث إصابة بكورونا.. لشخص إيراني العرب و العالم

وأشعرت الهيئة الموانئ العاملة في الدولة بأهمية إبلاغها عن أية أعراض توحي بالإصابة بفيروس كورونا على متن السفن الراسية أو المتواجدة على أرصفتها آخذين بعين الاعتبار الإرشادات الصحية الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مثل هذه الحالات وبما يسهم في تطويقها ومنع انتشارها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الخميس، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية يبلغ أحدهما من العمر 36 عاما ليكون هو الفرد الثاني الذي شفي من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الدولة، والآخر أيضا من الجنسية الصينية ويبلغ من العمر 37 عاما وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هي 5 حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل عدد 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة تتضمن 4 إيرانيين ومصابا صينيا وبحرينيا جميعهم قدموا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية قبل قرار وقف الرحلات والذي أعلن عنه مؤخراً، وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.

ووفق (وام)، تم حصر عدد 28 مخالطا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.