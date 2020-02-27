الكويت: 43 مصاباً بكورونا قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة في الكويت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ داخل البلاد 43 حالة، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند في مؤتمر صحافي عقد الخميس، حول مستجدات الفيروس وعدد الإصابات به في البلاد، أنه تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحد من انتشار المرض. كما أكد أن "هناك تواصلاً مستمراً مع منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن الوزارة طبقت أصول الحجر الموصى بها من قبل المنظمة العالمية.

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43 مصاباً من مجموع 1675

بدورها، أعلنت مسؤولة في وزراة الصحة في نفس المؤتمر وجود 43 حالة مؤكدة بكورونا من مجموع 1675 شخصاً خضعوا للفحوصات.

كما أشارت إلى أنه تم عزل هؤلاء المصابين في مراكز علاج متخصصة.

إلى ذلك، أكدت أن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة وجيدة، مضيفة أنهم في طور الشفاء.

وشددت على أن الوزارة تتابع جميع القادمين من مناطق موبوءة، وقد وضعت المصابين أو المشتبه بإصابتهم في أماكن عزل خاصة.

ورداً على سؤال حول البلدان التي قدم منها المصابيون، أوضحت الطبيبة المسؤولة في وزارة الصحة الكويتية أن جمع المصابين قدموا من إيران، ومنهم من وضع في مراكز مخصصة للحجر الصحي، ومنهم من كان تحت الحجر في منزله.

يذكر أن الوزارة الكويتية كانت قد أعلنت، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 26.

كما أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر نقلاً عن رئيس مركز التواصل والناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، أنه عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2020 ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.