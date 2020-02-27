بسبب كورونا..البحرين تعلق جميع الرحلات مع العراق ولبنان

أعلنت شؤون الطيران المدني، في البحرين، الأربعاء، تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين، أكدت شؤون الطيران المدني، أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها قامت بفحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم، وأكدت أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فوراً للعلاج بعد عزلهم في المراكز المخصصة.

موضوع يهمك أعلنت البحرين، الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 23 حالة.وقررت السلطات البحرينية تعليق... كورونا.. 6 إصابات جديدة في البحرين وتعليق الدراسة الخليج العربي

كما شددت شؤون الطيران المدني بالبحرين، على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من الفيروس القاتل.

يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البحرين كان ارتفع إلى 26 مصاباً بعد تسجيل 3 حالات جديدة، الأربعاء.

من إيران

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، أن معظم الحالات التي تم تسجيلها تعود لمواطنين عائدين من إيران.

وفي خطوة تهدف إلى منع تفشي الفيروس في البلاد، وتزايد الإصابات، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر خليل المؤيد، صدور تعميم إلزامي لجميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، التي تزايدت فيها أعداد الإصابات مؤخراً.

كما أوضح المسؤول البحريني أن الإجراء يأتي في إطار الجهود الوطنية المشتركة لكافة الجهات الحكومية لمكافحة كورونا والحد من انتشاره.