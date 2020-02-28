الصحة الكويتية: مصابو كورونا بصحة جيدة.. وحالتان جديدتان

أعلنت الكويت عن رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، كلتاهما وصلتا من إيران. وأعلن وزير الصحة الكويتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد بحالة جيدة.

موضوع يهمك أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس... البرلمان العربي يشيد بإجراءات السعودية لمواجهة كورونا السعودية

وأوضحت وزارة الصحة وجود "كوادر مؤهلة للتعامل مع كورونا ولم تتم الاستعانة بأحد من الخارج". وأكدت مسؤولة بالوزارة إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا اليوم الجمعة مما يرفع عدد الإصابات إلى 45، لكن لم تحدث وفيات بسبب المرض.

وأوضحت المسؤولة في مؤتمر صحفي في العاصمة أن المصابين سافروا إلى إيران أو انتقلت لهم العدوى من أشخاص ذهبوا إلى هناك.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ داخل البلاد 43 حالة، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند في مؤتمر صحافي عقد الخميس، حول مستجدات الفيروس وعدد الإصابات به في البلاد، أنه تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحد من انتشار المرض. كما أكد أن "هناك تواصلاً مستمراً مع منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن الوزارة طبقت أصول الحجر الموصى بها من قبل المنظمة العالمية.