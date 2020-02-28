عُمان تعلق تنقّل مواطني مجلس التعاون بالهوية مؤقتاً

أعلنت الشرطة العمانية على "تويتر" أنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة عبر المنافذ المختلفة اعتبارا من الساعة 12 ليلاً من منتصف يوم السبت الموافق 29 فبراير الحالي.

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك العمانيون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السلطنة بالبطاقة المدنية ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السلطنة حاليا، ويرغبون العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة هويتهم المدنية.

وأشارت إلى أن القرار مؤقت ويخضع للتقييم المستمر.

الإمارات والسعودية تعلقان العمل بالبطاقة

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات أعلنت تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليلة الجمعة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما ذكرت الخارجية السعودية أمس أنه سيتم تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.