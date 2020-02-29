أبوظبي: فحوصات الخاضعين للحجر الصحي أثبتت خلو 167 شخصاً من كورونا

قالت السلطات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن فحوصات المخالطين للمصابين بفيروس كورونا أثبتت خلو 167 شخصا من الخاضعين للحجر الصحي.

وواصلت دائرة الصحة بأبوظبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المختصة وفي إطار المتابعة المستمرة للوضع الصحي وحفاظاً على سلامة وصحة الجميع، اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة بشأن جميع المشاركين في سباق طواف الإمارات المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"واللتين تم الإعلان عن إصابتهما الخميس.

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وذكرت الدائرة في بيان لها أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ 167 شخصا، وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة.

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت سابق وضع فندقين في أبوظبي تحت الحجر الصحي بعدما تعامل نزلاء مع إيطاليين مصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أشخاصا آخرين اختلطوا بالإيطاليين في جزيرة ياس تم عزلهم في منازلهم.