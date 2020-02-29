البحرين: 41 إصابة بفيروس كورونا.. حالات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 41 مصاباً بعد تسجيل 3 حالات جديدة لمواطنين قادمين من إيران.

وكشفت وزارة الصحة على "تويتر" عن الحالات الثلاث الأخيرة القادمة من إيران.

إصابات فرنسية قادمة من مصر

هذا وكشفت الحكومة المصرية تفاصيل حالتين أعلنت وزارة الصحة الفرنسية إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما من رحلة سياحية في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، السبت، إن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت، الخميس الماضي، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا في رحلة سياحية لمصر، مؤكدا أن الإجراء المتبع في مثل هذه الأمور هو إرسال إفادة رسمية من جانب الوزارة الفرنسية.

وأشار رئيس الوزراء في تصريحات، عقب تفقده مطار الغردقة، إلى التواصل مع الجانب الفرنسي والسفير المصري في باريس للحصول على أي معلومة بهذا الشأن، مضيفا أنه وردت معلومات، ظهر الجمعة، تفيد بأن هذين الشخصين كانا مقيمين في مصر مع فوج سياحي خلال الفترة من 5 فبراير/شباط وحتى مغادرتهما في 16 فبراير/شباط.

كورونا يتفشى في إيران

وإلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، إن فيروس كورونا المستجد قتل 43 شخصاً وسط 593 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

وأضاف كيانوش جاهانبور: "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وحث المتحدث، المواطنين على الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية والحد من السفر، كما ناشد عدم حضور جنازات الموتى لأن التجمعات قد تساعد في نشر الفيروس.

وذكر أن "هناك 4 محافظات فقط من أصل 31 في إيران لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا".