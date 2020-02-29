سلطنة عمان تعلن عن أول حالة شفاء من فيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بـوزارة الصحة العمانية، الاثنين،‬⁩ أن إحدى الحالات المصابة بفيروس ⁧‫کورونا‬⁩ المستجد تماثلت للشفاء، ولا تزال الحالات الأخرى تخضع للمتابعة الصحية وهي في حالة صحية مستقرة.

كما أعلنت وزارة الخارجية العمانية على "تويتر" أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد الإيرانيين الذين عادوا إلى بلدهم منذ 25 من الشهر الحالي، تجاوز 600 شخص.

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وأكدت أن الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى من الإيرانيين، موضحة أن رحلات طيران ستتوفر، الأحد من شيراز، والاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضاً من شيراز .

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت قبل يومين عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) متصلة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات.