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سلطنة عمان.. أكثر من 600 إيراني عادوا إلى بلادهم

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخارجية العمانية على تويتر أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد الإيرانيين الذين عادوا إلى بلدهم منذ 25 من الشهر الحالي تجاوز 600 مواطن.

وأكدت أن الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى. وتابعت أن رحلات طيران ستتوفر غدا الأحد من شيراز، ويوم الاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضاً من شيراز .

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت قبل يومين عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة خمس حالات، وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.

كما نوهت الشركة العمانية لتشغيل وإدارة الموانئ "مرافئ" بإيقاف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتباراً من يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 كإجراء احترازي.

كلمات دالّة

#سلطنة_عمان, #فيروس_كورونا
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