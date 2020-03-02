أعداد جديدة.. 56 مصاباً بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وكيلة وزير الصحة الكويتي بثينة المضف خلال المؤتمر الصحافي الدوري حول كورونا أن ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 56 بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.

كما أضافت أن الإصابات العشر التي سجلت كانت قادمة من إيران، لافتة إلى أن المصابين حولوا إلى مراكز العلاج المحددة من قبل الوزارة.

فحص القادمين من مصر وسوريا

وكانت الكويت قد أعلنت أمس الأحد تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا ما رفع العدد الإجمالي لمن تم تشخيص إصابتهم في البلاد إلى 46، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية في حينه.

كما أعلنت الوزارة أنها قررت فحص المسافرين القادمين من مصر وسوريا احترازياً بسبب الفيروس المستجد.

يذكر أن الكويت كانت وضعت في وقت سابق كافة القادمين من إيران تحت الحجر الصحي، لاسيما بعد ارتفاع أعداد المصابين في إيران.

كما أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر، الأربعاء الماضي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2020 ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وفي 22 فبراير، أوقفت الكويت جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالات إصابة في مدينة قم الإيرانية.