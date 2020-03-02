وزارة الصحة القطرية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت وكالة الأنباء القطرية على "تويتر" إن وزارة الصحة العامة أعلنت اليوم الاثنين أن الاختبارات الطبية كشفت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير/شباط.

أصيب في إيران

وكانت وزارة الصحة القطرية قد قالت إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من إيران مؤخرا.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمر، الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليًا في إيران.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية القطرية، جاء قرار الشيخ تميم بن حمد "بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد" في إيران.

وكانت السفارة الإيرانية في الدوحة أصدرت بيانًا نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب السفر إلى قطر، تزامنا مع الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان التي تعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، تفحص السلطات القطرية البحارة الإيرانيين في موانئ حمد بالدوحة بمنطقة الرويس، لتحديد ما إذا كانوا خالين من الفيروس أم لا، فيما تُجبر السفن على مغادرة الموانئ فور تفريغ شحنتها.

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إيران حتى 14 مارس المقبل.