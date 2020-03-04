سفير تركيا في قطر يزور القرضاوي

زار السفير التركي في قطر، فكرت أوزير، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، يوسف القرضاوي.

في التفاصيل، نشر مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، تغريدات على "تويتر"، قال فيها إن "أحد أصدقائه"، زار الزعيم الروحي لجماعة الإخوان يوسف القرضاوي، وقدم له مجموعة من كتبه المترجمة إلى العربية، في إشارة منه إلى السفير التركي.

بدورها، علمت وسائل الإعلام التركية بتلك الزيارة من خلال التغريدات ونقلت الخبر.

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يشار إلى أن يوسف عبد الله القرضاوي، المصري الأصل القطري الجنسية، هو رجل قوي نافذ ومؤثر في قطر، وله دور كبير في دعم التطرف.

وحاربت قطر كثيرا لمنع إدراج اسم القرضاوي من قبل على قوائم الإرهاب الأميركية، وترفض تسليمه لمصر رغم إدراج اسمه أيضاً في قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة الأربع السعودية ومصر والإمارات والبحرين.