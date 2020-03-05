كورونا.. إصابات جديدة بالكويت وعُمان والبحرين ولبنان

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخصين قدما من إيران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة. وأشارت إلى أنه جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالإصابات الجديدة وأنها آتية من الخارج.

وطمأنت الصحة الكويتية أن جميع المصابين يتلقون الرعاية في مستشفى تابع للوزارة، مشيرة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة وهو في العناية المركزة. وأوضحت أن فترة الحجر الصحي 14 يوما، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مصاب. كما تحدثت عن خروج ثاني حالة من الحجر الصحي.

وفي البحرين، تم الإعلان عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ما يرفع العدد إلى 52. وأعلنت البحرين في المقابل عن تعافي 4 حالات أخرى.

وقررت البحرين تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال لمدة أسبوعين في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي سلطنة عمان، أعلنت كلية الدراسات المصرفية والمالية التابعة للبنك المركزي على تويتر تعليق الدراسة لأسبوعين كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالة إصابة لطالب بفيروس كورونا بالكلية أمس.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص كان قد سافر إلى ميلانو بإيطاليا، ليصل إجمالي المصابين في السلطنة إلى 16 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجد لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16.