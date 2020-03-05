كورونا.. إصابتان جديدتان بالكويت وواحدة في عُمان

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخصين قدما من إيران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة. وأشارت إلى أنه جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالإصابات الجديدة وأنها آتية من الخارج.

وطمأنت الصحة الكويتية أن جميع المصابين يتلقون الرعاية في مستشفى تابع للوزارة، مشيرة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة وهو في العناية المركزة. وأوضحت أن فترة الحجر الصحي 14 يوما، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مصاب. كما تحدثت عن خروج ثاني حالة من الحجر الصحي.

وفي سلطنة عمان، أعلنت كلية الدراسات المصرفية والمالية التابعة للبنك المركزي على تويتر تعليق الدراسة لأسبوعين كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالة إصابة لطالب بفيروس كورونا بالكلية أمس.