61 إصابة بكورونا في الكويت.. قادمة من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 61. وأوضحت الوزارة في المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مرتبطة بالسفر إلى إيران.

والخميس، أفادت الوزارة بتسجيل حالتي إصابة جديدتين لشخصين قدما من إيران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة. وأضافت أنه جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالإصابات الجديدة وأنها آتية من الخارج.

كما طمأنت إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية في مستشفى تابع للوزارة، مشيرة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة وهو في العناية المركزة. وأوضحت أن فترة الحجر الصحي 14 يوما، تحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مصاب، كما تحدثت عن خروج ثاني حالة من الحجر الصحي.

إلى ذلك أهابت سفارة الكويت في القاهرة بمواطنيها في مصر التواصل معها لتنظيم عودتهم إلى البلاد.

يذكر أن السلطات الكويتية، كانت أعلنت في وقت سابق، السبت، إيقاف الرحلات الجوية مع 7 دول مدة أسبوع، تصديا لانتشار كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا قال فيه، إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، وسوريا، ولبنان، ومصر، وذلك لمدة أسبوع.