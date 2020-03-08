كورونا.. أول وفاة في مصر لألماني الجنسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم الجمعة الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوص اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا، السبت، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي، الأحد.

وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.

وأكد مجاهد أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.

هذا وفي إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الفيروسات خاصة كورونا، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية خلال الاجتماع مع مديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني، عصر الأحد، علي هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر، الاتفاق على شراء 1000 جهاز أشعة فوق الحمراء وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين بها، بالاضافة إلى التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر، وذلك طبقا للمعايير الدولية، وستبدأ الشركة عملها ابتداء من أوائل الإسبوع القادم.

وفي تطور متصل بالبحرين، تقرر عودة الكوادر الإدارية والتعليمية للعمل، مع تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين.

وفاتان بالعراق و4 إصابات في لبنان

وأكدت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في بابل وميسان. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الوفيات بالعراق 6 حالات، فضلا عن 54 إصابة.

وفي لبنان، أشار تقرير لمستشفى رفيق الحريري في بيروت إلى تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس.

هذا ويبلغ عدد الحالات التي شُخصت بفيروس كورونا داخل لبنان 32 إصابة، كلها مستقرة عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

عُمان تحجر على القادمين من مصر

كما قررت وزارة الصحة العمانية فرض حجر صحي على القادمين من مصر اعتبارا من الأحد، وفقا لما نشرته الوزارة على "تويتر".

وإلى ذلك، كشفت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 64 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية من جهتها، أن 3 فقط من المصابين هم في العناية المركزة، بينهم حالة واحدة في وضع حرج.

يذكر أن السلطات الكويتية، كانت أعلنت في وقت سابق، السبت، إيقاف الرحلات الجوية مع 7 دول مدة أسبوع، تصدياً لانتشار كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا قال فيه، إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، وسوريا، ولبنان، ومصر، وذلك لمدة أسبوع.

وفي البحرين، قال منظمون، الأحد، إن سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات المقرر في وقت لاحق من مارس/آذار الجاري سيقام بدون جمهور، وإن الحضور سيقتصر على المشاركين في السباق فقط، "حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي هذه الرياضة" في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المنظمون في بيان أنه "حرصا على عدم تأثر الرياضة وقاعدتها الجماهيرية حول العالم فإنه سيجري نقل فعاليات أيام السباق تلفزيونيا كالمعتاد".

وكشفت البحرين عن وجود 83 إصابة بالفيروس في أراضيها قائلة إن معظمهم سبق أن سافروا إلى إيران. وطلبت البحرين من المسافرين القادمين إليها الذين سبق لهم مؤخرا زيارة إيطاليا أو كوريا الجنوبية أو مصر أو لبنان الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وفي الإمارات، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف أبوظبي أن فريقين شاركا في الطواف غادرا ‫البلاد عائدين إلى ‫فرنسا بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية التخصصية خلو طواقمهما من فيروس ‫كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة القطرية على "تويتر" تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15 حالة حتى الآن.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة مؤكدة، بينها 17 حالة من عائلة واحدة.

وقالت الوزارة إن الحالة الجديدة تتعلق بجزائرية أقامت بإسبانيا.

وبخصوص المصاب الذي فر أمس من مستشفى بوفاريك، أعلنت وزارة الصحة عن إعادة المعني إلى مقر الحجر الصحي، وهو الآن يتواجد تحت المراقبة الطبية.