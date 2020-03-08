كورونا.. إصابة جديدة بالكويت وفورمولا البحرين بلا جمهور

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 62، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكرت الوكالة أن 3 فقط من المصابين هم في العناية المركزة بينهم حالة واحدة في وضع حرج.

يذكر أن السلطات الكويتية، كانت أعلنت في وقت سابق، السبت، إيقاف الرحلات الجوية مع 7 دول مدة أسبوع، تصدياً لانتشار كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا قال فيه، إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، وسوريا، ولبنان، ومصر، وذلك لمدة أسبوع.

وفي البحرين، قال منظمون، اليوم الأحد، إن سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات المقرر في وقت لاحق من مارس/آذار الجاري سيقام بدون جمهور، وإن الحضور سيقتصر على المشاركين في السباق فقط، "حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي هذه الرياضة" في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المنظمون في بيان أنه "حرصا على عدم تأثر الرياضة وقاعدتها الجماهيرية حول العالم فإنه سيجري نقل فعاليات أيام السباق تلفزيونيا كالمعتاد".

وكشفت البحرين عن وجود 83 إصابة بالفيروس في أراضيها قائلة إن معظمهم سبق أن سافروا إلى إيران. وطلبت البحرين من المسافرين القادمين إليها الذين سبق لهم مؤخرا زيارة إيطاليا أو كوريا الجنوبية أو مصر أو لبنان الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين.