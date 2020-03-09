كورونا.. إصابات جديدة بالدول العربية وتدابير أكثر صرامة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم الاثنين عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة. ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة تضمنت 4 أشخاص من الإمارات و3 من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلادش ونيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا.

‏وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ وتعافيها التام من أعراضه، بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة. وتعود هذه الحالات لشخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا، وشخص واحد من تايلاند، وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

يأتي ذلك فيما سجلت سلطنة عُمان حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنين زارا إيران، ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في السلطنة إلى 18 حالة، تسع حالات تماثلت للشفاء.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان تعليق جميع الرحلات الجوية بين السلطنة وإيطاليا، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ولمدة شهر واحد، في إطار الإجراءات اللازمة للحد من انتشار عدوى كورونا.

موضوع يهمك أفاد مراسل العربية في الخرطوم بقيام متظاهرين سودانيين، اليوم الاثنين، بترديد هتافات منددة بجماعة الإخوان في موقع محاولة... هتافات منددة بالإخوان لمتظاهرين بموقع محاولة اغتيال حمدوك السودان

وأكد ممثل وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 65 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف ممثل وزارة الصحة في الكويت خلال مؤتمر صحافي، للكشف عن آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أنه تم فحص أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية للكشف عن فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يوجد 906 أشخاص داخل الحجر الصحي.

وإلى ذلك، قررت قطر، الاثنين، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات اعتبارا من الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا، نقلا عن وكالة الأنباء القطرية.

وفي منطقة الخليج أيضا، ذكر مركز الأخبار البحريني على تويتر أن مجلس الوزراء حث المواطنين على عدم السفر إلى الخارج وضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت كالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة إغلاق إحدى الوحدات العلاجية في مستشفى السلمانية الطبي كإجراء احترازي بعد أن أظهرت نتائج الفحص لطبيبة متدربة إصابتها بفيروس كورونا بعد مخالطتها لإحدى الحالات القادمة من الخارج.

وكشفت وزارة الصحة، الاثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 95 حالة، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة. وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى التاسع والعشرين من مارس الحالي.

وفي فلسطين، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 5 منها في بيت لحم وإصابة في طولكرم ليرتفع عدد الإصابات إلى 26 حالة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إن الحكومة قد تضطر لإغلاق الجسور مع الأردن في الأيام المقبلة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.