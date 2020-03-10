الإمارات.. الحجر الصحي على الطلاب والمدرسين العائدين من الخارج

قررت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء إلزام جميع الطلاب والمدرسين والعاملين بالتعليم الحجر الصحي بالمنزل 14 يوماً من تاريخ دخول الدولة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الثلاثاء شفاء 5 حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد. وكانت الوزارة ذكرت، في وقت سابق أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد كانوا جميعهم في الحجر الصحي، وتشمل الإصابات الجديدة مخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً وحالات لقادمين من الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة، تعافى منها 12 حالة.

ونقل مركز الأخبار العماني التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على تويتر عن بيان من ديوان البلاط السلطاني، صدور أمر من السلطان العماني بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن 67 إصابة تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.

وعن المستجدات في ما يتعلق بالفيروس، قال ممثل عن الوزارة في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن فريق منظمة الصحة العالمية لا يزال يجري اجتماعاته مع الجهات المختصة.

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من جانبه، ذكر مركز الأخبار البحريني على تويتر، الثلاثاء، أنه تم رصد حالة إصابة جديدة بكورونا في البحرين.

كما أشارت وزارة الصحة البحرينية على تويتر إلى وصول أول دفعة من المواطنين ضمن خطة إجلاء البحرينيين من إيران، الثلاثاء، وذلك وفق إجراءات احترازية محكمة على متن طائرة مؤجرة.

وفي مصر، أعلنت وزاره الصحة تعافي 26 حالة بين 59 إصابة.

وسجّل لبنان الثلاثاء وفاة أول مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول في وزارة الصحة. وقال المسؤول، متحفظاً عن ذكر اسمه، إن "المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاماً، وكان قد وصل قادماً من مصر"، لافتاً إلى أن حالته "كانت حرجة منذ وصوله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في بيروت حيث يتم عزل المصابين، وفق فرانس برس.

وفي فلسطين، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إن الضفة الغربية سجلت 26 حالة إصابة بفيروس كورونا، إحداها نُقلت إلى قسم العناية المكثفة.

وأضاف ملحم في إيجاز صحافي يومي: "جميع الخاضعين للحجر الصحي بحالة جيدة باستثناء حالة واحدة استدعت دخولها إلى العناية المكثفة. لا قلق حتى الآن على هذه الحالة".

ويوجد 25 من الحالات المصابة في مدينة بيت لحم وإصابة واحدة في قرية إرتاح بمحافظة طولكرم. وقال ملحم إن هناك ‭‭‭73‬‬‬ حالة تم أخذ عينات منها وبانتظار ظهور النتائج خلال ساعات. وتابع قائلا "أعداد الخاضعين للحجر المنزلي في بيت لحم ارتفع إلى 2900 شخص بعد أن كان حتى يوم أمس 2500".

بدورها، أفادت وزارة صحة إقليم كردستان، الثلاثاء، بتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية، لافتة في بيان إلى أن "المصابة فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً وهي ابنة أحد المصابين جاءت نتائج فحوصاتها إيجابية".

يشار إلى أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن كورونا تجاوزت حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة إلى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشراً في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

وأدى انتشار كورونا إلى تعطيل قطاعات النقل في العالم وتسبب بإلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات إلى الدورات الرياضية.