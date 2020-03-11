قطر تعلن رصد 238 مصابا بفيروس كورونا

أعلنت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها في تويتر، عن رصد 238 مصابا بفيروس كورونا خالطوا 3 حالات سابقة.

ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة العامة في البلاد، أن الاختبارات الطبية كشفت عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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ونقلت الوكالة عن الوزارة، الاثنين الماضي، قولها إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير/شباط.

إجراءات قطرية لاحتواء الفيروس

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أصدرت الصحة القطرية، قرارا بمنع تداول الشيشة (الأرجيلة) في جميع المطاعم والمقاهي، حتى إشعار آخر.

كما أعلنت الحكومة، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.

وقررت أيضاً تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، وهي: "بنغلاديش والصين ومصر والهند وايران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند".

إلغاء معرض الدوحة الدولي

كما ألغت معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب مخاوف فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يقام معرض "ديمدكس 2020" في نسخته السابعة بين 16 و18 مارس، بحضور 80 دولة.

وانطلقت النسخة الأولى من المعرض عام 2008.

يذكر أن الفيروس أصاب حتى الساعات الماضية أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.