72 مصاباً بكورونا في الكويت.. و189 في البحرين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 72 عدد المصابين في البلاد.

وأوضح عبد الله السند، المتحدث باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا أن 6620 شخصاً أجروا مسحاً طبياً لتبيان إصابتهم، مضيفاً أن 912 ما زالوا في الحجر الصحي.

كما أعرب عن تقديره لحالة التعاضد الذي شهدها المجتمع الكويتي في تلك القضية الصحية بالذات.

إلى ذلك، أعربت وزارة الصحة عن تمنيها على الجميع الامتناع عن السفر في الوقت الحالي، بسبب خطورة التقاط الفيروس، الذي انتشر بشكل واسع في أكثر من 90 بلدا حول العالم.

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189 في البحرين

أما في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل 77 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 198.

وأكدت الوزارة في بيان أن نتائج فحوصات الدفعة الأولى من القادمين من إيران كشفت وجود 77 حالة قائمة تم نقلها لمراكز العزل.

كما أوضحت أن عدد القادمين على متن الطائرة المؤجرة من وزارة الصحة ضمن خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران بلغ 165 مواطناً ومواطنة تم إخضاعهم فور وصولهم للفحوصات المختبرية، وقد كشفت نتائج الفحوصات عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج، وسلامة 88 شخصا تم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

يذكر أن البحرين كانت أعلنت الثلاثاء أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 30 حالة حتى الآن.