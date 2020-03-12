البحرين: سلوك إيران بملف كورونا بمثابة عدوان بيولوجي

اعتبرت البحرين، الخميس، أن إيران خالفت القوانين الدولية بعدم ختم جوازات البحرينيين الذين زاروها. وأشارت إلى أن سلوك إيران يعد شكلا من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا.

وقال وزير الداخلية البحريني في اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث آخر المستجدات بشأن فيروس "كوفيد 19"، إن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية حين لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين رغم أن المملكة لم تمنع مواطنيها من السفر إليها.

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عدوان بيولوجي

كما نقلت صفحة وزارة الداخلية على تويتر عن الوزير قوله، إن إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال الفيروس الخطير إلى الخارج، مشيرا إلى أن ما حدث يعد من أشكال "العدوان البيولوجي المحرم دوليا"، حيث عرضت طهران السلامة والصحة للخطر في البحرين ودول أخرى.

وتابع مؤكداً أن الموقف غير قابل "للتسييس" أو "الطائفية"، مشيرا إلى نجاح البحرين في مواجهة تفشي المرض بتضافر الجميع.

يذكر أن وزارة الصحة البحرينية أعلنت، أمس الأربعاء، أن نتائج الفحوص المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين من إيران كشفت عن وجود 77 حالة إصابة جديدة. وأضافت أن عدد العائدين إلى المملكة في الدفعة الأولى ضمن خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران بلغ 165 مواطنا ومواطنة تم إخضاعهم فور وصولهم للفحوص المختبرية.

كما أكدت سلامة 88 شخصا تم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي، موضحة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 189.