الصحة الإماراتية: على كبار السن التزام منازلهم للوقاية

حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كبار السن من المواطنين والمقيمين على التزام منازلهم وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " لكافة فئات المجتمع.

كما دعت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أبناء كبار السن من المواطنين والمقيمين وأسرهم إلى أخذ جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين بصورة مستمرة وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم.

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وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم جميعا بمن فيهم كبار السن من المواطنين والمقيمين تواصل جهودها في هذا الشأن صونا للصحة العامة وفق نظام قوي للتقصي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية ما يسهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة الجميع و السيطرة على الأمراض وفقا للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.