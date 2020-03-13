إصابات كورونا بالعراق.. وإجراءات في السودان وتونس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 93.

وأكدت الوزارة أن حالات الشفاء من كورونا بلغت 24 مقابل 9 وفيات.

وكانت محافظة النجف قد كشفت، الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة بسبب كورونا لرجل يبلغ من العمر 65 عاما.

الخرطوم تواجه كورونا

وفي السودان، قال وزير الصحة، الدكتور أكرم التوم، في مؤتمر صحافي، الجمعة، إنه تقرر "إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية، وإقامة كل الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن الحكومة تبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات.

وقال الوزير إن "الجيش حدد أماكن إيواء وعلاج للمواطنين العائدين من الخارج".

وفي تونس، ارتفع عدد إصابات الفيروس إلى 16 حالة. كما قررت السلطات تعليق صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق جمع المدارس وروضات الأطفال.

شفاء أردني

وشهدت الكويت والإمارات والبحرين تطورات جديدة، الجمعة، حول فيروس كورونا. كما أعلن السودان عن أول حالة وفاة بالفيروس. وفيما غادر المصاب الأردني الوحيد بفيروس كورونا المستشفى بعد شفائه.

وفي التفاصيل، ترك المصاب الأردني المستشفى بعد فحوص طبية أثبتت شفاءه، وفقا لمصدر رسمي.

وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر في تصريحات صحافية بثها تلفزيون "المملكة" الرسمي "شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا".

وتقرر خروج الشاب الثلاثيني، الذي أعلنت عمان إصابته قبل نحو أسبوعين خضع خلالها للعزل الطبي والعلاج، من المستشفى بعد فحوص طبية شملت صورا طبقية وفحوصا مخبرية تثبت شفاءه.

وقال جابر إن "الفحوص الطبية أكدت عدم إصابة أي من ذوي المصاب"، مؤكدا أيضا "عدم إصابة أي شخص من الذين خالطهم".

ومن جهته، قال الشاب محمد الحياري لتلفزيون "المملكة" قبل مغادرته مستشفى الأمير حمزة، إن "الفحوص أظهرت خلوي تماما من فيروس كورونا والحمدالله، وأنا بصحة جيدة وتماثلت للشفاء".

وأعلنت الحكومة الأردنية في 2 آذار/مارس الحالي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد للأردني الحياري الذي عاد مؤخرا من إيطاليا.

وأيضا قررت الحكومة، الجمعة، تعليق رحلات الطيران بين مصر والأردن اعتباراً من الاثنين المقبل.

أول وفاة بالسودان

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، عن وفاة أول مصاب بكورونا، وهو رجل في الخمسينيات من العمر كان يسكن بمعتمدية الخرطوم في ولاية الخرطوم، وتوفي، الخميس.

وأكدت الوزارة أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا" والتي تم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء. وتشمل خطة وزارة الصحة الاتحادية تعزيز قدرات المرافق والكوادر الصحية على مكافحة الوباء.

هذا وكان مجلس الوزراء ومجلس السيادة أجازا، الخميس، حزمة من التدابير تقدمت بها وزارة الصحة الاتحادية باسم اللجنة العليا لدرء الأوبئة، مع بدء تطبيق هذه الإجراءات بإغلاق بعض المعابر ووقف السفر من وإلى بعض الدول الموبوءة بشدة.

إصابات في الخليج

كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية على "تويتر" إصابة 20 حالة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 100 حالة.

وفي الإمارات، حظرت العاصمة أبوظبي إقامة حفلات الأعراس اعتبارا من الأحد بسبب كورونا.

وإلى ذلك، أشار مركز الأخبار البحريني على "تويتر" إلى رصد 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وكشفت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 9 حالات وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، موضحة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد يصل إلى 44 حالة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 4958 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة إعلامية حتى ظهر الجمعة.

وسُجلت 133970 إصابة في 120 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل، إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص الفيروس المعروف باسم "كوفيد-19" تختلف بحسب البلد.