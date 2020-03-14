الإمارات: تعليق الطيران لـ4 بلدان ووقف التأشيرات بسبب كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، وقفاً مؤقتاً لإصدار كافة التأشيرات ابتداء من الثلاثاء 17 مارس/آذار الجاري، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وأوضحت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" في الإمارات في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي "في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره وباءً، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة".

ولا يسري القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.

وأشارت الهيئة إلى أن "قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي، نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء، وما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها".

تعليق السفر لـ4 بلدان

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم السبت، عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من الثلاثاء 17 مارس/آذار حتى إشعار آخر، وذلك استجابةً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا في الإمارات.

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وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار تعليق الرحلات جاء "بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني".

وأهابت الهيئة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا و المتجهة إليها باستثناء العاصمة روما.

تأجيل الأنشطة الترفيهية في دبي

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم "تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس/آذار الجاري في دبي حتى نهاية الشهر بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية".

كما أشار إلى "منع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتبارا من الأحد 15 مارس/آذار وحتى نهاية الشهر"، محذراً من أنه "سيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل".

إغلاق المناطق السياحية في أبوظبي

من جهته، قررت حكومة أبوظبي إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة مؤقتاً.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، إنه سيتم مؤقتاً غلق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة اعتباراً من غداً الأحد 15 مارس/آذار وحتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كورونا.

ويشمل الإغلاق المؤقت كلاً من متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي.

3 حالات شفاء جديدة

في سياق آخر، تم تسجيل ثلاث حالات شفاء من فيروس كورونا لشخصين من الإمارات وشخص من الهند. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيرسو كورونا في الإمارات 23.