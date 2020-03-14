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وزراء الصحة بالخليج: تعزيز التعاون لتوفير المستلزمات الطبية

المصدر: العربية.نت
شعار مجلس التعاون الخليجي
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عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً طارئاً، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العمانية على "فيسبوك".

وتم خلال الاجتماع تعزيز التعاون بين دول المجلس لتوفير المستلزمات الطبية عبر لجنة الشراء الموحد، وإيجاد طرق تضمن اكتفاء دول المجلس منها.

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كما تم إنشاء غرفة عمليات على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة.

وحث الوزراء، في بيانهم الختامي، المواطنين والمقيمين على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان، والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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